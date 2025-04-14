Serkan Akçay, Düşerek Hayatını Kaybetti

OLAYIN GÖRGÜ TANIKLARI

Aydın’ın Köşk ilçesinde yaşanan üzücü olayda, ikinci kattaki evinden dengesini kaybederek düşen 29 yaşındaki Serkan Akçay, sert zemine çakıldı. Olay, 07 Nisan 2025 tarihinde Serdaroğlu Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Serkan Akçay, evinin ikinci katından düşmesi sonucunda ağır yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ HADİSE YERİNE GİTTİ

Olayın ardından, hemen sağlık ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yaralı Akçay, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ne yazık ki, doktorların tüm müdahalesine rağmen, Akçay, bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını yitirdi.

CENAZE TÖRENİ HAZIRLIKLARI

Serkan Akçay’ın cenazesinin bugün Karatepe mezarlığında defnedileceği bilgisi alındı. Bu trajik olay, çevresinde derin bir üzüntü yarattı.