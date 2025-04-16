Serkan Özcan, Ekonomist Ve Yazar

ÇARPICI YORUMLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Serkan Özcan hakkında yapılan araştırmalar, katıldığı programlarda gösterdiği çarpıcı yorumlar ve tespitlerle dikkat çekiyor. Serkan Özcan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Özcan’ın hayatı ve biyografisi ise oldukça ilgi çekici.

EĞİTİM HAYATI VE MESLEKİ GEÇMİŞİ

1977 yılında Konya’da dünyaya gelen Serkan Özcan, 1999 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Eğitim hayatına, Amerika Birleşik Devletleri’nin Illinois eyaletinde bulunan University of Illinois at Urbana-Champaign’de finans alanında yaptığı yüksek lisans ile devam etti.

KARİYERİNE YÖN VEREN ADIMLAR

Serkan Özcan, 1999-2006 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nda uzman olarak çalıştı. Ardından, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda (BDDK) başkan danışmanı görevini üstlendi. Bu dönemde ulusal ve uluslararası finansal gelişmeleri takip ederek Türk finansal sistemine etkilerini inceledi. 2010-2012 yılları arasında Vakıflar Bankası’nda başekonomist olarak görev yaptı ve Vakıf Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak da aktif rol aldı. 2012-2015 yılları arasında Odea Bank A.Ş.’de ekonomik araştırmalar ve stratejik planlamadan sorumlu genel başkan yardımcılığı yaptı.

GÜNÜMÜZDEKİ FAALİYETLERİ

2015 yılından itibaren Turkey Macro View (TMV) Consulting’in kurucu yöneticisi olarak kariyerine devam eden Özcan, hem Türkiye’de hem de yurt dışında birçok ekonomi ve finans konferansında konuşmacı olarak yer aldı. Bunun yanı sıra, çeşitli dergilerde makaleler ve yazılar yazarak düşüncelerini geniş kitlelerle paylaşıyor.