Serkan Seki Trafik Kazası Geçirdi

KAZADA SERKAN SEKİ AĞIR YARALANDI

Deniz Seki’nin Bodrum’da yaşayan kardeşi Serkan Seki, bir trafik kazası geçirdi. Kaza, gece saatlerinde Kızılağaç Mahallesi’nde gerçekleşti. Serkan Seki, aracıyla Yalıçiftlik– Kızılağaç yolunda giderken direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaza yaptı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Ağır yaralanan Serkan Seki, hastaneye kaldırılıp ameliyata alındı. Deniz Seki, kardeşinin sağlık durumu hakkında bilgi vermek için sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Deniz Seki, “Canım kardeşim Serkan Seki, geçen gece çok ciddi bir trafik kazası geçirerek ağır yaralandı. Yaşadığı ağır kaza sonrası hayati tehlikeyi atlattı ve şu anda hastanede ameliyat oldu ve tedavisi devam ediyor. Şükürler olsun ki doktorlarımızın yoğun çabasıyla en kritik aşamayı geride bıraktık. Bu zorlu süreçte dualarını, desteğini ve sevgisini eksik etmeyen herkese minnettarım.” ifadelerini kullandı.