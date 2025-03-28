Serkan Şengül’ün Kilolu Halinden Eser Kalmadı

YENİ GÖRÜNÜMÜYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Şafak Sezer’in yazıp yönettiği Kolpaçino serisinde galerici Şahin karakteriyle tanınan Serkan Şengül, geçirdiği değişimle gündeme gelmeyi başardı. Mide küçültme ameliyatı yaptırarak tam 50 kilo veren Şengül, bambaşka bir görünüm elde etti. TV8’de yayımlanan Gel Konuşalım programına katılan 47 yaşındaki oyuncunun son hali, izleyenleri şaşırttı. Şengül, zayıflama sırrını “Serkan’ın içinden Serkan çıktı. 130 kiloydum, 2 sene önce mide küçültme ameliyatı oldum. 50 kilo verdim. Ameliyat sonrası dikkat etmeye çalışıyorum” sözleriyle açıkladı.

KARİYERİNE YER VERİYOR

Serkan Şengül, 20 Mart 1978’de İstanbul’da doğdu, ancak aslen Ankaralıdır. Oyunculuk kariyerinin dönüm noktaları Kolpaçino ve Kolpaçino Bomba sinema filmleri oldu. Galerici Şahin karakteri sayesinde büyük bir beğeni topladı. 1999 yılında farklı bir meslekle uğraşmaktayken, ünlü oyuncu Şafak Sezer ile tanışması hayatını değiştirdi. Şafak Sezer ile birlikte Sıdıka isimli dizide yer alarak oyunculuk kariyerine ilk adımını attı. Sonrasında birçok televizyon dizisi ve sinema filminde rol aldı. Ayrıca, Kutsal Damacana 2 İtmen filminde de sahne aldı.