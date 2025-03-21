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Serkan Yıldırım Taraftarlarla İftarda Buluştu

RAMAZAN’DA BİRLİK VE BERABERLİK

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Ramazan ayının getirdiği birlik ve beraberlik ruhunu yansıtmak amacıyla farklı taraftar gruplarını iftar sofrasında buluşturdu. Etkinlik, AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasında gerçekleştirildi ve Bilecikspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ile Bursaspor’un taraftar grupları davet edildi.

DAYANIŞMA VE KARDESHİLİK DUYGULARI

İl Başkanı Yıldırım, programda yaptığı konuşmada, “Ramazan, paylaşmanın, birlik olmanın ve bereketin ayı. Bu akşam gönül soframızı, farklı takımların değerli taraftar gruplarıyla paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Ramazan’ın ruhunu yansıtan dayanışma ve kardeşlik duygularıyla bir araya geldik; muhabbet ve samimiyetle dolu bir akşam geçirdik. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin” şeklinde ifadelerde bulundu.

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