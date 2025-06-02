Sermaye Artırımı Onaylandı, Yatırımlar Artacak

ATP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI’NIN SERMAYE ARTIRIMI ONAYLANDI

ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (ATP GSYO), nitelikli yatırımcılara gerçekleştirilecek pay ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan onay aldı. Bu durum, ATP GSYO’nun büyüme stratejileri ve girişim sermayesi alanındaki çalışmaları için önemli bir finansman kaynağı sağlıyor. Onaya bağlı olarak, ATP GSYO’nun sermayesi 60 milyon TL’den 125 milyon TL’ye çıkarılacak ve 65 milyon adet (B) grubu pay nitelikli yatırımcılara sunulacak.

SERMAYEDEN SAĞLANACAK KAYNAKIN KULLANIMI

Bu süreç sonucunda elde edilecek toplam 765,2 milyon TL’lik kaynağın, 65 milyon TL’si sermaye olarak kaydedilecek, kalan 700,2 milyon TL ise emisyon primi olarak geçecek. Elde edilen bu kaynaklar, şirketin teknoloji ve inovasyon merkezli girişim stratejilerine ivme kazandırma amacı taşıyor.

YATIRIM STRATEJİLERİNE STRATEJİK KATKI

ATP CEO’su Ümit Cinali, bu gelişmeye yönelik yaptığı açıklamada, “SPK’dan alınan onay, ATP GSYO’nun uzun vadeli yatırım vizyonu açısından stratejik bir eşik niteliği taşıyor. Gelişme, yalnızca ATP GSYO’nun finansal kapasitesini artırmakla kalmıyor; aynı zamanda girişim yatırımları alanında yenilikçi ve rekabet potansiyeli taşıyan şirketleri destekleme yönündeki hedefimize ivme kazandırıyor” dedi. Cinali, bu süreci ATP’nin sürdürülebilir büyüme stratejilerinin önemli bir parçası olarak gördüklerini ve yatırımcıların desteğiyle portföylerini genişleterek uzun vadeli büyümeye katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

ATA EXPRESS HİSSE DEVRİ PLANI

Satış süreci tamamlandıktan sonra, ATP GSYO daha önce kamuoyuna duyurulan çerçevede Ata Express’in yüzde 89 hissesini devralmak için opsiyon hakkını kullanmayı planlıyor. Bu adımın, şirketin portföy değerini artırmasının yanı sıra stratejik büyüme hedeflerine katkıda bulunması bekleniyor.