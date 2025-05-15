Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Onay Verdi

SERMAYE PİYASASI KURULU’NDAN ONAYLAR

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde yaptığı açıklamalarla birçok önemli sermaye artırımı ve borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı. Kurul, yurt dışında yasa dışı kaldıraçlı işlemler gerçekleştiren 27 internet sitesine erişim engeli kararı da aldı.

ONAYLANAN SERMAYE ARTIRIMLARI

SPK, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ’nin 6 milyar 400 milyon TL’lik, Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret AŞ’nin ise 62 milyon 400 bin TL’lik bedelsiz sermaye artırımı talebini onayladı.

BORÇLANMA ARACINA İZİN VERİLDİ

Kurul, çeşitli şirketlerin toplamda on milyarlarca liralık borçlanma aracı ihraç başvurularını da onayladı. Onaylanan şirketler ve başvuru tutarları şunlardır: Türkiye Halk Bankası AŞ: 50 milyar TL; Tv8 TV Yayıncılık AŞ: 2 milyar TL; Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ: 2 milyar TL; Esasburda Turizm ve İnşaat Sanayi Ticaret AŞ: 1,5 milyar TL; Beyaz Filo Oto Kiralama AŞ: 1,5 milyar TL; Migros Ticaret AŞ: 3 milyar TL; Trive Yatırım Menkul Değerler AŞ: 330 milyon TL; Türkiye Garanti Bankası AŞ: 6 milyar dolar.

KİRA SERTİFİKASI VE VDMK İHRACI

SPK, Emlak Varlık Kiralama AŞ’nin 1 milyar TL değerinde kira sertifikası ve varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) ihracı başvurusunu onayladı.

GİRİŞİM SERMAYESİ FONLARINA İZİN

A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ, sekiz farklı “şemsiye fon” kuruluşu için gerekli izinleri aldı. Bu fonlar, “Hisse Senedi”, “Borçlanma Araçları”, “Katılım”, “Para Piyasası” gibi çeşitli yatırım araçlarını hedefliyor. Ayrıca, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ’nin Templeton Türkiye Fonu II Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun kuruluşu ve fon katılma paylarının ihracı ile ilgili başvurusu da onaylandı.