Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Onayladı

SPK ONAYLARIYLA İKİ ŞİRKETİN SERMAYE ARTIRIMI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), iki şirketin bedelli, dört şirketin bedelsiz sermaye artırımı ve on üç şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay verdi. SPK’nın haftalık bültenine göre, Kurul, Kron Teknoloji AŞ’nin 85 milyon 611 bin 78 liralık bedelli sermaye artırımı başvurusunu ve ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ’nin 65 milyon liralık talebini onayladı. Ayrıca, Kuzey Boru AŞ’nin 500 milyon liralık, Pasifik Teknoloji AŞ’nin 466 milyon liralık, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’nin iç kaynaklardan sağlanan 400 milyon liralık, kar payından ise 1 milyar 490 milyon liralık ve Türkiye Sigorta AŞ’nin kar payından 5 milyar liralık bedelsiz sermaye artırımları da onaylandı.

BORÇLANMA ARACI İHRACINA İZİN VERİLDİ

Kurul, borçlanma aracı ihraç başvurularını da değerlendirdi. Ulusal Faktoring AŞ’nin 400 milyon liralık, Doğru Varlık Yönetim AŞ’nin 300 milyon liralık, Marbaş Menkul Değerler AŞ’nin 846 milyon liralık, Çağdaş Faktoring AŞ’nin 2 milyar 766 milyon 250 bin liralık, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 5 milyar liralık, Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin 3 milyar 950 milyon liralık, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ’nin 10 milyar liralık, Opet Petrolcülük AŞ’nin 6 milyar liralık, Burgan Bank AŞ’nin 5 milyar liralık, Midas Menkul Değerler AŞ’nin 1 milyar 250 bin liralık ve Türkiye İş Bankası AŞ’nin 500 bin avroluk borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı. Ayrıca, QNB Varlık Kiralama AŞ’nin 10 milyar liralık ve Katılım Varlık Kiralama AŞ’nin 5 milyar liralık Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası’na izin verildi.

YENİ GİRİŞİM FONLARINA İZİN VERİLDİ

SPK, Atlas Portföy Yönetimi AŞ’nin Anadolu Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Pardus Portföy Yönetimi AŞ’nin Dokuzuncu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Rota Portföy Yönetimi AŞ’nin PİN İçecek ve Gıda Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun kuruluşuna da izin verdi. Öte yandan, yurt içindeki Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasını, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasını ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı sırasında öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasıyla ilgili tedbir ve uygulamaları 4 Temmuz seans sonuna kadar uzattı.

Kurul, halka arz pay değerinin tespiti amacıyla hazırlanan fiyat tespit raporunun ilgili mevzuata aykırı unsurlar içermesi sebebiyle bir şirkete 1 milyon 663 bin 944,89 lira, Seyitler Kimya Sanayi AŞ (SEYKM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili yapılan inceleme sonucunda ise 5 kişiye toplamda 14 milyon 673 bin 474,79 lira idari para cezası uygulandığına karar verdi. SPK ayrıca çeşitli ihlaller nedeniyle 2 içerik sağlayıcısı ve 10 kişi hakkında da suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ (BJKAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 3 kişiye 2 yıl süreli işlem yasağı getirildi.

KRİPTO VARLIK HİZMETLERİNE EREŞİM ENGELİ

Kurul, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik internet üzerinden izinsiz kripto varlık hizmet sağlayan ve yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı tespit edilen 36 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi. Ek olarak, 5 internet sitesine yönelik sosyal medya hesapları ve uygulamalara erişimin engellenmesi için de gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildi.