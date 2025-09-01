Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Sertifikalarını Verdi

EĞİTİM SÜRECİNİ TAMAMLAYAN JANDARMA PERSONELİNE SERTİFİKA DAĞITILDI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik düzenlediği eğitimlerin ardından başarılı olanlara ‘Eğiticinin Eğitimi Katılım Sertifikası’ vermiştir. SPK ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde gerçekleştirilen strateji, risk, dezenformasyon ve diplomasi konulu finansal güvenlik eğitimlerinin sona ermesiyle, sertifika takdim töreni gerçekleştirilmiştir. SPK’nın ev sahipliğinde düzenlenen tören, başarılı Jandarma personeline sertifikalarını takdim edilmesi ile sonuçlanmıştır.

Sertifika takdim töreninde konuşan SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, SPK ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında 24 Kasım 2024’te imzalanan ‘Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü’nün, kamu güvenliği ile finansal bilinç arasında güçlü bir köprü kurduğunu belirtti. Gönül, bu anlayışla, Jandarma Teşkilatının farklı birimlerinde görev yapan ve ‘Eğiticilerin Eğitimi’ programını başarıyla tamamlayan personele sertifikalarını vermek için bir araya geldiklerini dile getirdi.

Gönül, “Finansal güvenlik, ulusal güvenliğin ve toplumsal huzurun temel yapı taşlarından birini oluşturuyor” açıklamasını yaptı. Ayrıca, sertifikaların sadece bir eğitim belgesi olmadığını, aynı zamanda sorumluluk ve kurumsal öncülüğün sembolü olduğunu da ifade etti. “Bu programlar sayesinde ülkemizin finansal düzlemdeki çıkarlarını koruma noktasında hatırı sayılır bir yol katedebileceğiz” şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI’NIN ROLÜ ÖNE ÇIKIYOR

Finansal okuryazarlığın, finansal güvenliğin en etkili savunma aracı olduğunu belirten Gönül, Jandarma Teşkilatı’nın bu anlamda önemli bir görev üstlendiğine dikkat çekti. “Köklü geçmişi, disiplini ve halk ile iç içe geçmiş görev anlayışıyla Jandarma Genel Komutanlığı, yalnızca kamu düzenini sağlamakla kalmıyor; toplumun her kesimine ulaşacak kapasitesiyle finansal farkındalık ve direnci de yayma görevini başarıyla üstleniyor” dedi.

Gönül, verilen sertifikaların sadece bir son olmadığını, aynı zamanda yeni bir başlangıç olduğunu vurguladı. “Bu eğitim sayesinde toplumda daha bilinçli tüketiciler, dirençli aileler ve sürdürülebilir kurumlar oluşacak ve nihayetinde daha güvenli, daha güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

FİNANS DİPLomasisi EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

Jandarma Genel Komutanlığı Mali Hizmetler Başkanı Tuğgeneral Ümit Kızılca, Sertifika Töreni’nde yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, finans diplomasisi eğitimi çerçevesinde yapılan çalışmalara dikkat çekti. Kızılca, “Yurt dışına giden tüm personelin bu alanda eğitilmesi, kişisel ve ülke güvenliği açısından zorunlu hale gelmiştir. Sosyal medyada yer alan finansal haberlerin doğru bir şekilde yorumlanması, ülkemizin ulusal çıkarlarının finansal düzlemde gözetilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.