Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Şirketlerin Sermaye Artırımı Onayladı

SERBEST PİYASA KONTROLÜ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), iki şirketin bedelli, dört şirketin bedelsiz sermaye artırımı ve on üç şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı. SPK’nın haftalık bültenine göre, Kron Teknoloji AŞ’nin 85 milyon 611 bin 78 liralık ve ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ’nin 65 milyon liralık bedelli sermaye artırımı onaylandı. Ayrıca, Kuzey Boru AŞ’nin 500 milyon liralık, Pasifik Teknoloji AŞ’nin 466 milyon liralık, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’nin iç kaynaklardan 400 milyon liralık ve kar payından 1 milyar 490 milyon liralık, Türkiye Sigorta AŞ’nin de kar payından 5 milyar liralık bedelsiz sermaye artırım talebi onaylandı.

BORÇLANMA ARACI İHAÇ İZİNLERİ

Kurul, ulusal ve yerel birçok şirketin borçlanma araçları ihraç başvurularına onay verdi. Ulusal Faktoring AŞ’nin 400 milyon liralık, Doğru Varlık Yönetim AŞ’nin 300 milyon liralık, Marbaş Menkul Değerler AŞ’nin 846 milyon liralık, Çağdaş Faktoring AŞ’nin 2 milyar 766 milyon 250 bin liralık, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 5 milyar liralık, Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin 3 milyar 950 milyon liralık, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ’nin 10 milyar liralık, Opet Petrolcülük AŞ’nin 6 milyar liralık, Burgan Bank AŞ’nin 5 milyar liralık ve Midas Menkul Değerler AŞ’nin 1 milyar 250 bin liralık borçlanma aracı ihraç başvurularına izin verildi. Ayrıca, QNB Varlık Kiralama AŞ’nin 10 milyar liralık ve Katılım Varlık Kiralama AŞ’nin 5 milyar liralık Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikasına da onay verildi.

YENİ YATIRIM FONLARI KURULDU

SPK, Atlas Portföy Yönetimi AŞ’nin Anadolu Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Pardus Portföy Yönetimi AŞ’nin Dokuzuncu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Rota Portföy Yönetimi AŞ’nin PİN İçecek ve Gıda Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun kuruluş taleplerini olumlu bir şekilde değerlendirdi. Ek olarak, yurt içinde, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ’nin pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasını, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarını kolaylaştırmayı ve kredili sermaye piyasası işlemleri için öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasını 4 Temmuz seans sonuna kadar uzattı.

İDARİ CEZA VE SUÇ DUYURULARI

Kurul, halka arz pay değerinin tespiti için hazırlanan fiyat tespit raporunun mevzuata aykırı unsurlar içermesi nedeniyle bir şirkete 1 milyon 663 bin 944,89 lira ceza verdi. Ayrıca, Seyitler Kimya Sanayi AŞ (SEYKM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili inceleme sonucunda 5 kişiye toplamda 14 milyon 673 bin 474,79 lira idari para cezası uygulandı. SPK, çeşitli ihlaller nedeniyle iki içerik sağlayıcısı ve 10 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verirken, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ (BJKAS) pay piyasasında yapılan işlemler sebebiyle 3 kişiye 2 yıl süreli işlem yasağı getirdi.

İNTERNET SİTELERİNE ERİŞİM ENGELİ

Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye’de faaliyet gösteren ve izinsiz kripto varlık hizmetleri sunan, yurtdışında kaldıraçlı işlemler yapan 36 internet sitesine erişimi engellemek için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi. Ayrıca, 5 internet sitesinin sosyal medya hesaplarına ve uygulamalarına erişim engellenmesine yönelik hukuki işlemleri gerçekleştirme kararı da alındı.