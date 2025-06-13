Serra Soysal, Avrupa Üçüncüsü Oldu

BAŞARILI SPORCU SERDA SOYSAL’IN YENİ ZAFERİ

Cavit AKGÜN / MUĞLA, TÜRKİYE Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun organizasyonu ile İstanbul’da gerçekleşen DSIGO Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda Muğla’nın Marmaris ilçesinden gelen down sendromlu sporcu Serra Soysal, Avrupa üçüncüsü olarak dikkate değer bir başarıya imza attı. Türkiye, Estonya, Bulgaristan, İtalya ve Rusya gibi ülkelerden katılan sporcularla birlikte 10-14 Haziran tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte, Serra Soysal, spora olan tutkusu, azmi ve disiplini sayesinde önemli bir derece elde etti.

KAMUOYUNU GURURLANDIRDI

Serra Soysal’ın elde ettiği bu başarı, yalnızca kendi kişisel zaferi değil, aynı zamanda özel sporcular için de büyük bir ilham kaynağı oldu. Uluslararası alanda Türkiye’yi başarıyla temsil eden Serra, ay-yıldızlı bayrağımızı bir kez daha gururla dalgalandırdı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de bu anlamlı başarı sonrası bir açıklama yaparak, “Down sendromlu özel sporcumuz Serra Soysal’ın İstanbul’da düzenlenen DSIGO Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda Avrupa üçüncüsü olması bizleri gururlandırmıştır. Sporcumuzu, antrenörümüz Elif Berberi, Milli Takım antrenörlerimizi, ailesini ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyoruz.” sözlerine yer verdi.

ÖZEL SPORCULAR İÇİN BİR MOTİVASYON KAYNAĞI

Açıklamanın devamında, “Serra’nın bu başarısı, ilimizde ve ülkemizde özel sporcuların spora katılımı adına önemli bir motivasyon kaynağı olmuştur. Serra Soysal’ın bu tarihi başarısı, hem Muğla için hem de Türkiye genelinde özel sporcular adına bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Kendisine sporda ve hayatın her alanında başarılar diliyoruz. Teşekkürler Serra! Seninle gurur duyuyoruz.” ifadeleri kullanıldı.