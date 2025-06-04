Serra Taylan (ELAZIĞ): Ekonomik Kriz Esnafı Zorluyor

İKİNCİ EL KIYAFET SATAN ESNAF İŞLERDEN ŞIKAYETÇİ

Elazığ’da ikinci el kıyafetlerin satıldığı bit pazarında esnaf, işlerinin pek iyi gitmediğini ifade ediyor. Esnaf Yılmaz Çağlar, “Bütün arkadaşlarım bu işi bıraktı. Belki ben de bırakırım. Çünkü kiralar pahalandı, hayat şartları çok zor oldu. Millet alamıyor” diyor. Ekonomik krizin etkilerini hissettiklerini söyleyen bu esnaf, vatandaşların alım gücünün düştüğünü belirtiyor. İşyerlerini kapatma aşamasına geldiklerini aktaran esnaf, insanların ikinci el kıyafet dahi satın alma imkanı bulamadıklarını vurguluyor. Çağlar, “Bir müşterim, kendi kıyafetlerini satarak çocuğuna kıyafet aldığını” ifade ediyor.

ALIM GÜCÜ DÜŞÜYOR, İŞLER DURGUN

Bit pazarındaki diğer esnaflardan Önder Eser, 20 yıllık tecrübesine dayanarak, işlerin düşük gittiğini belirtiyor. “Milletin ikinci el alım gücü yok” diyen Eser, burada satılan 100-150 liralık ayakkabıyı veremeyen pek çok insan olduğunu aktarıyor. Müşterilerin parası olmadığını, borçla alma talep ettiklerini ifade eden Eser, “Bence insanların alım gücü hiç iyi değil” diyor. Ayrıca, burada ikinci el eşya alım satımı da yaptıklarını belirterek, “10-15 gündür siftah yapmadım” sözlerini ekliyor.

GİYSİLER İÇİN YALVARAN MÜŞTERİLER

Esnaf Şah Haydar Zülal, işlerinde ciddi bir düşüş olduğunu dile getiriyor. “Adam eliyor, yalvarıyor yakarıyor bana. ’50 liraya gömlek ver’ diyor, ’20 liraya bana gömlek ver’ diyor. Ben veremem ki. Ben kendim 50, 60, 70’e eski gömlek alıyorum” şeklinde konuşuyor. Dükkanların kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirten esnaf, bu durumun Alım güçlerindeki düşüşle doğru orantılı olduğunu ifade ediyor.