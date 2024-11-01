“Serseri Kurşun 19 Yaşındaki Gençten Aldı”

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE MEKAN

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece Bağlar Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, 10 gün önce kendilerini yaralayan şahsı cadde üzerinde gören saldırganlar, bu şahsı vurmak için silahlarını ateşlemiştir. Ancak bu sırada halı sahaya giden 19 yaşındaki Muhammet M., araç içerisinde başından vuruldu. Arkadaşları, Muhammet’in vurulduğunu görerek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmiştir.

SAĞLIK EKİPLERİNE MÜDAHALE

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz gencin ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirmiştir. Agır yaralanan Muhammet M., kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen hayatını kaybetmiştir. Polis ekiplerinin kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

BABA TANJU MUTLUAY’IN ACI SÖZLERİ

Hayatını kaybeden gencin babası Tanju Mutluay, “Ben iş nedeniyle Bodrum’daydım. Saat 02.30’da telefon geldi. Onun üzerine iş arkadaşım beni buraya getirdi. Oğlumun vurulduğunu burada öğrendim, bana kaza dediler. Hastaneye geldiğimde abim bana dedi ki; ‘olay öyle değil, yorgun mermi gelmiş’. O zaman zaten dünyam yıkıldı. Yorgun mermiler bitmiyor. Daha önce başka canlar da yandı, bu hala devam ediyor. Dün akşam yine aynı yerde, aynı olay yeri ekibi varmış. Ben şimdi onun ölüsünü öptüm. Ben çocuğuma her şeyi öğrettim. Muhammet herkesi arar, hatırını sorardı. Mahallemdeki berber bana dedi ki; ‘Kapıdan geçen insanlar selam vermezken, Muhammet gelirdi, nasıl olduğumu sorardı’. Benim oğlum çiçek gibiydi. Dün akşamdan beri buraya gelen insanların haddi hesabı yok. Öyle sevilen bir çocuktu. Ben inanıyorum ki, bunlar yakalanacak. Cezalarını alacaklar. O mahallede 15 günde 3 defa olay olmuş. Bunun önüne geçilmeli, sonu gelsin ve başka babaların canı yanmasın” şeklinde ifadelerde bulundu.