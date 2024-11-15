Sertab’a Saygı Gecesi Sanatçılarla Dolu

SANATÇILARIN BİR ARAYA GELİŞİ

Birbirinden değerli sanatçılar, sırayla sahneye çıkarak Sertab Erener’in şarkılarını seslendiriyor. Bu etkinlik, sanatçıya olan saygılarını göstermek için düzenleniyor.

GECENİN ÖNE ÇIKAN İSİMLERİ

Gecede yer alacak sanatçılar arasında Aleyna Tilki, Can Ozan, Ceylan Ertem, Emir Can İğrek, Gökhan Türkmen, Hande Yener, Kalben, Karsu, Kenan Doğulu, Levent Yüksel, Melek Mosso, Mirkelam, Nil Karaibrahimgil, Nova Norda, Oğuzhan Uğur, Paptircem, Selin Geçit, Sena Şener, Soner Sarıkabadayı, Şanışer ve TNK bulunuyor. Bu isimler, Sertab Erener’in müzik kariyerine ışık tuttuğu için bir araya geliyor.