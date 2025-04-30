Sertaç Şanlı, Altı Final-Four’da Yer Alacak

SERTAÇ ŞANLI’IN FINAL FOUR HEYECANI

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, 23-25 Mayıs tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’deki 18 bin kişilik Etihad Arena’da 6’ncı kez Final-Four’da mücadele edecek. Şanlı, EuroLeague tarihinde 6 kez Final-Four’a kalarak önemli bir başarı elde etti. Kariyeri boyunca Anadolu Efes, Barcelona ve Fenerbahçe Beko takımlarıyla bu prestijli organizasyonda yer aldı. İlk Final-Four deneyimini Anadolu Efes renkleri ile yaşayan Sertaç Şanlı, 2018-19 sezonunda EuroLeague finalinde CSKA Moskova’ya karşı 91-81’lik skorla ikincilik yaşadı.

ANADOLU EFES İLE BAŞARILAR

Pandemi nedeniyle iptal edilen 2019-2020 sezonunun ardından, 2020-2021 yılında tekrar Final-Four’a katılan Sertaç Şanlı’nın giydiği Anadolu Efes, finalde Barcelona’yı 86-81 mağlup ederek şampiyonluk elde etti. 2021 yılında Barcelona’ya transfer olan Şanlı, buradaki başarılarına devam etti. Yeni takımında EuroLeague’de Final-Four’a ulaşmayı başaran Şanlı, İspanyol ekibinin organizasyonu üçüncü sırada tamamlamasında katkı sağladı.

BARCELONA YILLARI VE FENERBAHÇE’YE DÖNÜŞ

2022-2023 sezonunda Barcelona formasıyla ikinci kez Final-Four tecrübesini yaşayan milli basketbolcu, yarı finalde Monaco’ya 66-68’lik skorla kaybederek 4’üncülüğü elde etti. 2023-2024 sezonunda ise Fenerbahçe Beko formasıyla Türkiye’ye dönen Sertaç Şanlı, burada da Final-Four heyecanı yaşadı. Yarı finalde Panathinaikos’a karşı 73-57’lik bir mağlubiyetle karşılaşarak üçüncülük kazandı. Bu sezonda sergilediği istikrarlı performansının yanı sıra, Paris Basketball karşısında kazandıkları play-off serisi sonrası Sertaç Şanlı, kariyerinde altıncı kez Final-Four heyecanını yaşamaya hazırlanıyor. Ancak, Paris Basketball ile oynanan ikinci maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle deplasmandaki mücadelede forma giyememişti.