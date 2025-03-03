Serum Oruç Bozar Mı? İşte Cevap

RAMAZAN AYI VE ORUÇ

Ramazan’ın gelmesiyle birlikte halk, oruçlarını tutmaya başladı. Bu dönemde, “Serum orucu bozar mı?” sorusu sıklıkla gündeme geliyor. Peki, serum gerçekten orucu bozar mı? Oruç, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmayı, nefsi bu bağlamda mahrum bırakmayı gerektiriyor. Bu nedenle, oruçlu iken bu tür davranışlar orucu bozuyor. Yemek ve içmek, günlük hayatta tüketilen her şeyi kapsıyor. Ayrıca, tütün kökenli maddeler olan sigara ve nargile gibi keyif veren maddeler ile uyuşturucular, oruç yasakları içerisinde yer alıyor. İbn Âbidîn de bu konuyu “Reddü’l-muhtâr” adlı eserinde belirtmiş.

SERUMUN ORUCU ETKİSİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre, damar yolu ile verilen serum, orucu bozan durumlar arasında kabul ediliyor. Çünkü serum, vücuda sıvı ve besin takviyesi yaparak, açlık ve susuzluğu gidermeye yardımcı oluyor. Dolayısıyla, oruçlu bir kişinin serum alması halinde o günün orucu tamamlanmamış sayılıyor ve bu durumda bir gün kaza edilmesi gerekiyor.