Serum Sonrası Öldü İddiası Araştırılıyor

Olay, 6 ŞUBAT 2025 tarihinde İstanbul Beylikdüzü’nde yer alan özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre, Yaşar ve Satı Keleş çiftinin 22 yaşındaki oğulları Şükrü Keleş, soğuk algınlığı nedeniyle hastaneye başvurdu. Burada Şükrü Keleş’e damar yolu açılarak öncelikle ağrı kesici serum takıldı ve ardından başka bir serum daha uygulanmaya başlandı. Aile, son takılan serumdan sonra Şükrü Keleş’in fenalaştığını ve kusmaya başladığını, hemşirenin doktoru beklemesi nedeniyle müdahale etmediğini belirtti.

MÜDAHALE VE YATILMA SÜRECİ

Ailenin iddiasına göre, doktor geldiğinde baygın durumda bulunan Şükrü Keleş sedyeyle kırmızı alana götürülerek gerekli müdahale yapıldı. Daha sonra yoğun bakıma alınarak entübe edilen Keleş ile ilgili olarak doktorlar, hastanın nöbet geçirdiğini ancak bunun nedenini bilmediklerini, bu sebeple hastayı uyuttuklarını aktardı. Beyin tomografisi çekilen hastanın beyninde herhangi bir hasar olmadığı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından Keleş ailesi, çocuklarının başka bir hastaneye sevk edilmesini talep etti.

BEYİN ÖLÜMÜ VE ADLİ SÜREÇ

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Şükrü Keleş’in, 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Keleş’in cenazesi, ailesi tarafından teslim alındıktan sonra 16 Şubat’ta Tekirdağ Marmara Ereğlisi’nde defnedildi. Olayla ilgili olarak polis inceleme başlatırken, ailenin avukatı da hastane aleyhine suç duyurusunda bulundu. Hastane hakkında bir soruşturma süreci başlatıldı.