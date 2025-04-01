Servis Aracı Kazası: Bebek Hayatını Kaybetti

KONTROLDEN ÇIKAN SERVİS ARACININ REFAHA GİRMESİ

Bursa’da, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan bir servis aracı, refüje girdi. Bu talihsiz kazada, aynı aileden bir bebek hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Kaza, 13.00 civarında Osmangazi ilçesi Bursa-Yalova Yolu’nda gerçekleşti.

YARDIM GELİYOR

Edinilen bilgilere göre, Muharrem B. yönetimindeki servis minibüsü Yalova yönünde ilerlerken, yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje uçtu. Yan yatan aracın etrafındaki vatandaşlar hemen yardıma koştu ve 112 ekiplerine haber verildi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

SAĞLIK MÜDAHALESİ VE AİLEDEKİ KAYIP

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından aynı aileden 6 yaralıyı Çekirge ve Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Ancak, ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tuğsem Akşa bebek, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aile bireylerinin bir akrabasının asker uğurlamasına giderken bu kazaya karıştığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.