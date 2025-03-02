Servis Minibüsü Kazasında 6 Kişi Defnedildi

KAZA SONRASI HAYATINI KAYBEDENLER DEFNEDİLDİ

Hatay’da yaşanan bir trafik kazasında hayatını kaybeden altı kişi, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Antakya-Reyhanlı yolunun Üzümdalı Mahallesi mevkisinde, Yusuf Y. yönetimindeki 31 C 0004 plakalı servis minibüsü, yol kenarındaki levhaya çarptıktan sonra park halindeki 31 B 2646 plakalı tıra çarpmış, bu kazada altı kişi yaşamını yitirdi, sekiz kişi ise yaralandı. Kaza esnasında minibüste bulunanların aynı fabrikada çalıştıkları ve iş çıkışı Antakya ilçesi Bohşin Mahallesi’ne yolculuk ettikleri öğrenildi.

DEFNEDİLENLERİN İSİMLERİ VE CENAZE TÖRENİ

Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri ise şöyle: Ömer Erdoğan (17), Ahmet Akarsu (17), Ahmet Koçak, Ömer Albayrak (20), Mehmet Albayrak (18) ve Halil Albayrak (23). Vefat eden kişiler, Bohşin Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze namazına, merhumların aileleri ve yakınlarının yanı sıra Antakya Kaymakamı Abdullah Akdaş ile Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan da katıldı.