Haberler

Servis Otobüsü Gecekondunun Duvarına Çarptı

KAZA ANI ARNAVUTKÖY’DE YAŞANDI

Arnavutköy’de bir gecekonduya çarparak durabilen servis otobüsü, park halindeyken aniden hareket ediyor. Anadolu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde bulunan otobüs, henüz nedeni öğrenilemeyen bir sebepten dolayı hareket etmeye başladı. Cadde üzerinde bir süre ilerleyen otobüs, bir gecekondunun duvarına çarparak durabiliyor.

KURYE VE KADIN SON ANDA KURTULDU

Kaza sırasında sokakta bulunan bir kadın ile motosikletli kurye, otobüsün altında kalmaktan son anda kaçıyor. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydediliyor. Bu olay, park halindeki bir aracın beklenmedik bir şekilde hareket edebilmesinin tehlikelerini gözler önüne seriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Düzce’de Uyuşturucu Ticareti Yapan Tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu ticareti suçlamasıyla yakalanan 21 yaşındaki E.B., 210 gram sıvı sentetik kannabinoid ile tutuklandı. Şüphelinin 6 suç kaydı bulunuyor.
Haberler

Fenerbahçe, Mario Branco ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, 14 Haziran 2022'de göreve başlayan Sportif Direktör Mario Branco ile yollarını ayırdığını duyurdu. Branco, kulübe önemli katkılarda bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.