Servis Otobüsü Gecekondunun Duvarına Çarptı

KAZA ANI ARNAVUTKÖY’DE YAŞANDI

Arnavutköy’de bir gecekonduya çarparak durabilen servis otobüsü, park halindeyken aniden hareket ediyor. Anadolu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde bulunan otobüs, henüz nedeni öğrenilemeyen bir sebepten dolayı hareket etmeye başladı. Cadde üzerinde bir süre ilerleyen otobüs, bir gecekondunun duvarına çarparak durabiliyor.

KURYE VE KADIN SON ANDA KURTULDU

Kaza sırasında sokakta bulunan bir kadın ile motosikletli kurye, otobüsün altında kalmaktan son anda kaçıyor. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydediliyor. Bu olay, park halindeki bir aracın beklenmedik bir şekilde hareket edebilmesinin tehlikelerini gözler önüne seriyor.