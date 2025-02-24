Servis Şoförü Tartıştığı İşçiyi Vurdu

DENİZLİ’DE SERVİS TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

Çardak ilçesinde, sodyum sülfat fabrikasında çalışan Mustafa Semih Güngüner, servis şoförü T.Y. ile kalkış saatine dair bir tartışma yaşadı. Diğer çalışanların araya girmesiyle bu tartışma sona erdi ancak olayın gelişmeleri daha trajik hale geldi.

BAŞLANGIÇTA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Olayın ertesi günü gece vardiyasından çıkan Mustafa Semih Güngüner, T.Y.’nin kullandığı servis aracına bindi. Servis şoförü T.Y., diğer personeli bırakıp sadece Mustafa Semih Güngüner’i en sona bıraktı. Bu durum, ikili arasında yeniden gerginliğe yol açtı ve tartışma tekrar alevlendi.

İKİNCİ TARTIŞMA ATEŞLE SONUÇLANDI

T.Y., bu tartışmanın ardından yanında taşıdığı silahla Mustafa Semih Güngüner’e 4 el ateş etti. Ateş etme olayının ardından T.Y., durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mustafa Semih Güngüner’e olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Servis şoförü T.Y., olayın hemen ardından gözaltına alındı. Mustafa Semih Güngüner’in durumunun kritik olduğu ve başka bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

PLANLI BİR SALDIRI OLDUĞU BELİRLENDİ

Gözaltına alınan T.Y.’nin, olayı önceden planlayarak gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Emniyetteki ifadesinde, “Sinirlerine hakim olamadığı” gerekçesiyle bu eylemi yaptığını belirten T.Y., akşam vardiyasının servis şoförlüğünü yaparken Mustafa Semih Güngüner ile karşılaşmak amacıyla sabah vardiyasına geçtiğini ifade etti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILDI

Yaşadığı tartışma yüzünden öfkelendiğini ifade eden T.Y., işe tabanca ile gelerek Mustafa Semih Güngüner’i bilerek en son bıraktığını itiraf etti. Olayla ilgili olarak tahkikat başlatıldığı bildirildi.