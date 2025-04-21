Ses Kısıklığına Dikkat Edin, Hastaneye Başvurun

SES KISIKLIĞI ÖNEMLİ BİR BELİRTİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Bengü Çobanoğlu, gırtlak kanserlerinin ilk belirtisinin sadece ses kısıklığı olabileceğini vurguladı. 3 haftadan uzun süren ses kısıklıklarının kesinlikle bir uzmana danışılması gerektiğini ifade etti. Doç. Dr. Çobanoğlu, ses kısıklıklarının hem basit hastalık belirtileri hem de ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabileceğini söyledi.

SES YORULMASI VE CİDDİ HASTALIKLAR

Doç. Dr. Çobanoğlu, sesin aşırı kullanımı sebebiyle ses kısıklığının ortaya çıkabileceğini belirtti. “Eğer bir öğretmen çok fazla konuşuyorsa ve ders saatleri uzunsa, bu durum sesin yormasına bağlı olabilir. Ancak bizim için esas önemli olan, sigara içime bağlı ve uzun süreli ses kısıklıklarıdır. Bu belirtiler aynı zamanda altta yatan kanserlerin habercisi olabiliyor.” diye konuştu. Ses kısıklığının önemsiz olmaması gerektiğini belirten Çobanoğlu, “Gırtlak kanserlerinin ilk bulgusu sadece ses kısıklığı olabilir” dedi.

İYİ HUYLU LEZYONLAR VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Ses kısıklığına neden olan polip veya nodül gibi iyi huylu lezyonların ses terapisi ve cerrahi yöntemlerle tedavi edilebileceğini dile getiren Doç. Dr. Çobanoğlu, bunun yanında eğer altta yatan bir gırtlak kanseri varsa, öncelikle biyopsi yapılması gerektiğini ifade etti. Erken evredeki gırtlak kanserlerinin lazerle ağız içinden çıkarılabildiğini ve hastaların aynı gün taburcu edilebildiğini aktardı. İleri evredeki vakalarda ise ışın tedavisi, cerrahi tedavi ya da gırtlağın tamamen alınması gibi durumların olabileceğini belirtti.

GEÇ KALMADAN HAREKET ETMEK GEREKEN BİR KONU

Doç. Dr. Çobanoğlu, gırtlak kanserlerinde ses kısıklığına yutma güçlüğünün de eşlik edebileceğini belirtti. Ayrıca, bu durumun kulağa vuran ağrı, nefes darlığı ya da boyunda şişlik gibi belirtilerle de kendini gösterebileceğini ifade etti. Uzun süre iyileşmeyen, grip sonrası değil, ses kısıklığı yaşayan hastaların mutlaka kulak burun boğaz uzmanına başvurması gerektiğini vurguladı. “Kanserden değil, geç kalmaktan korkmamız lazım” ifadesini kullandı.