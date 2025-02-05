Sessiz Salgın: Karaciğer Kanseri Ölüm Oranları Artıyor

KARACİĞERİN KRİTİK FONKSİYONLARI

Karaciğer, vücudun en büyük iç organı olarak, pıhtılaşmayı düzenleme ve toksinleri uzaklaştırma gibi hayati işlevleri yerine getiriyor. Ancak son dönemde yapılan araştırmalar, pek çok bireyin karaciğer fonksiyonlarında bozukluk yaşadığını ve bunun farkında olmadığını gösteriyor. Uzmanlar, karaciğer kanserini ‘sessiz salgın’ olarak adlandırıyor ve bu hastalığın giderek arttığına dikkat çekiyor.

Özellikle Avrupa’da karaciğer kanseri, hızla yükselen ölüm oranları ile öne çıkıyor. Cancer Research UK’nin yaptığı analize göre, bu hastalık Birleşik Krallık’ta son 20 yılda 81 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu ve 2040 yılına kadar bu sayının yüzde 10 daha artması bekleniyor. Ülkemizdeki durum da pek iç açıcı değil; 1990’ların sonlarında karaciğer kanseri yüzünden her yıl 2 bin 200 kişi hayatını kaybederken, günümüzde bu sayı çoğu Avrupa ülkesinde 5 bin 800’e ulaşıyor.

KAN SERİ ÖLÜM NEDENLERİ ARASINDA YERİ

Karaciğer kanseri, şu anda İngiltere’de kanser kaynaklı ölümlerin sekizinci en yaygın sebebi konumunda. 2040 yılına gelindiğinde ise bu hastalığın altıncı sıraya yükselebileceği yönünde uyarılar yapılıyor. Bu artış, halk sağlığını tehdit eden ciddi bir konu olarak öne çıkıyor.