SeTA, Uluslararası Öğrenci Raporunu Paylaşıyor

SETA VAKFI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN KATKILARINI DEĞERLENDİRİYOR

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrencilerin sağladığı katkıları çok boyutlu bir perspektifle ele alan raporunu halka sunacak. Kurumdan yapılan duyuruya göre, “Uluslararası Öğrencilerin Türkiye’ye Katkıları” başlıklı rapor, Türkiye’nin yükseköğretimde uluslararasılaşma sürecine teorik ve uygulamalı bir altyapı kazandırmayı hedefliyor.

RAPORUN KAPSAMI VE AMACI

SETA tarafından hazırlanan bu rapor, uluslararası öğrencilerin Türkiye’ye olan katkılarını ekonomik, siyasal ve toplumsal açılardan inceliyor. Raporda, öğrencilerin uyrukları, bulundukları şehirler, eğitim seviyeleri ve üniversite seçimleri gibi birçok değişkeni kapsamlı grafikler ve tablolar aracılığıyla analiz ediliyor. Ayrıca, Türkiye’nin bu konudaki politikalarını daha stratejik ve sürdürülebilir hale getirmek için somut önerilere de yer veriliyor.

PROGRAMDA PANELLER DÜZENLENECEK

Raporun kamuoyuyla paylaşılacağı etkinlik, sadece bir rapor sunumuyla sınırlı kalmayacak. Devlet kurumları, akademik çevreler ve sivil toplumdan katılımcıların yer alacağı çok sesli bir tartışma ortamı oluşturulacak. Tanıtım etkinliğinde, yükseköğretim politikalarıyla doğrudan ilgili kurumların temsilcileri de SETA’nın ev sahipliğinde bir araya gelecek.

Açılış kısmında, SETA Genel Koordinatörü Doç. Dr. Nebi Miş ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, uluslararası öğrenci meselesinde Türkiye’nin yumuşak gücü ile kamu diplomasisi aracı olarak rolünü değerlendirecek. Raporun sunumunu ise SETA Toplum ve Medya Direktörü Prof. Dr. Faruk Taşcı üstlenecek.

PANEL OTURUMU VE KATILIMCILAR

Programın panel oturumunda, eğitim politikaları ve uygulamaları konusunda doğrudan sorumluluk sahibi kurumların temsilcileri de söz alacak. Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Kurulu Üyesi ve SETA Araştırmacısı Prof. Dr. Yusuf Alpaydın moderatörlüğündeki panelde, YÖK Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Mustafa Efe, YTB Başkan Yardımcısı Murat Kazancı ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. M. Ali Bolat Türkiye ve uluslararası eğitim konularını konuşacak. Etkinlik, 20 Mayıs Salı günü SETA Vakfı’nın Eyüpsultan’daki binasında gerçekleşecek.