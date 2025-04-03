Settar Tanrıöğen Sağlığına Kavuştu, Programda Konuştu

SETTAR TANRIOĞEN’İN SAĞLIĞINA KAVUŞMASI

Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz yıl 26 Ocak’ta beyin damarlarında oluşan anevrizmanın patlaması sonucu, beyin ile beyin zarları arasında kanama tespit edilince acil ameliyata alınmıştı. Usta oyuncu, Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmak zorunda kaldıktan sonra uzun bir tedavi süreci geçirerek sağlığına kavuştu. Şu an eski formuna dönen Tanrıöğen, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk oldu.

AHMET MÜMTAZ TAYLAN’IN AÇILIŞ KONUŞMASI

Programın açılışında Ahmet Mümtaz Taylan, “Uzun zamandır ağırlamak istediğim, dostumuz abimiz. Apo ve Apo programına hoş geldiniz. Aynı rolü oynadığım tek oyuncu. Hiçbir zaman devam eden bir işe, bir başka aktörün yerine girmemiştim. Hala bir buçuk senedir Settar olsaydı şunu yapardı, Settar olsaydı bunu yapardı diyerek fırça yiyip duruyorum her hafta… Ama senden çok razıyım. Çok ısınmış bir yere gelip oturdum” diye ifadeler kullandı.

KIZILCIK ŞERBETİ VE SETİ

Program sırasında Tanrıöğen, “Kızılcık Şerbeti”ni ve karakterini özlediğini içten bir şekilde paylaştı. 64 yaşındaki Settar Tanrıöğen, Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Kızılcık Şerbeti’ni özlüyor musun? Setteki herkes seni çok özlüyor” sözlerine şu yanıtı verdi: “Kızılcık Şerbeti’ni, arkadaşları özlüyorum da işte, koşullar böyle gelişti. O da yerleşti artık.”

KÖY YAŞAMI VE ELEKTRİK DÜZENİ

Tanrıöğen, bilinmeyen bazı yönlerini de açıkladı. Esas yaşadığı yerin köydeki evi olduğunu ve hastalık nedeniyle İstanbul’a taşındığını belirtti. Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı bir köyde son beş senedir yaşadığını dile getiren Tanrıöğen, “İstanbul’dan çok da uzaklaşmadan kendime ait bir alan olsun istediğim için oraya taşındım. Yakın bir komşu yok, köylüler var, onlar da evime 15 dakika mesafedeler. Orada elektrik yok, güneş panellerim ve jeneratörüm var. Ama çok da elektrik kullanmıyorum. Çalışırken de oradan gelip gidiyorum” dedi.