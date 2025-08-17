Seul’de Hologramlı Polis Güvenlik Sağlıyor

GÜNEY KORE’DE YENİ POLİS HİZMETİ

Güney Kore’nin başkenti Seul’de, her gün saat 19.00 ile 22.00 arasında Jung-gu bölgesindeki bir parkta 170 cm boyunda, üniformalı bir polis hologramı belirmeye başlıyor. Bu hologram, “Acil durumlarda polis anında müdahale edecektir” ve “Her yerde güvenlik kameraları bulunmaktadır” gibi mesajlarla bölgedeki vatandaşlara hitap ediyor.

SUÇ ORANINDA GÖRÜNEN DÜŞÜŞ

Hologram, 2022 yılının ekim ayında deneme amaçlı olarak Hologrammica şirketi tarafından kuruldu. Seul Emniyet Müdürlüğü verilerine göre, hologramın kurulumundan itibaren park çevresindeki suç oranı yaklaşık yüzde 22 oranında azaldı. Jungbu Polis Merkezi Müdürü Ahn Dong-hyun, “Hologram, vatandaşlara psikolojik güven sağlıyor ve düzensiz davranışları önleyici etki gösteriyor. Yapay zeka destekli güvenlik uygulamalarını genişletmeye devam edeceğiz” şeklinde bir açıklama yaptı. Polis, hologramın suçluları yakalama yeteneği olmadığını ancak varlığının caydırıcı etkisinin güçlü olduğunu belirtiyor.

HALK TEPKİ GÖSTERİYOR

Buna rağmen, kamuoyunun tepkisi farklı bir boyut kazandı. Sosyal medya platformlarında birçok kişi hologramı “modern bir korkuluk” olarak tanımlarken, bazıları “parkta gezen hayalet polis” benzetmesinde bulundu. Çeşitli yorumlarla, halkın bu yeniliğe olan yaklaşımı gözler önüne seriliyor.