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Seul’de Metro Yangını, Şüpheli Yakalandı

SEUL’DE METRODA KUNDAKLAMA GİRİŞİMİ

Güney Kore’nin başkenti Seul’de, metroda bir vagona ateş verilmesi sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yeouinaru ile Mapo istasyonları arasında meydana gelen olayda, 5 numaralı metro hattında elinde meşale ve benzin bidonu bulunan yaşlı bir erkek şüpheli, hareket halindeki treni ateşe vermeye çalıştı.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Trende oluşan küçük çaplı yangın, hızlı bir şekilde itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yolcular, güvenlik nedeniyle acil durum tünelinden tahliye edildi. Olay sonucunda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak, şüpheli kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

SORGU VE SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Şüphelinin üzerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Yangın nedeniyle metro seferleri de geçici olarak durduruldu.

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