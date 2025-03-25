Seul’de Otoyolda Dev Çukur Oluştu

GÖÇÜNTÜ NEDENİYLE DEV ÇUKUR OLUŞTU

Güney Kore’de bir otoyolda meydana gelen göçüğün ardından, 20 metre çapında ve 30 metre derinliğinde büyük bir çukur oluştu. Hareket halindeki bir motosiklet, çukura düşerken, motosiklet sürücüsünü bulma çalışmaları devam ediyor. Olayda yaralanan bir otomobil sürücüsü de hastaneye kaldırıldı. Seul, bu üzücü kazaya tanıklık etti.

OLAYIN DETAYLARI VE KURTARMA ÇALIŞMALARI

Yerel yetkililerin verdiği bilgilere göre, Gangdong semtindeki bir otoyolda, dün akşam saat 18.28’de çöküntü meydana geldi. Çöküntünün ardından oluşan dev çukur, hareket halindeki bir motosikletin düşmesine sebep oldu, ve bu esnada bölgeden geçen bir otomobil ise çukura düşmekten son anda kurtuldu. Olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Çukura düşmekten kurtulan aracın kadın sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü için arama çalışmaları sürmekte.

OLAYIN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

İlk belirlemelere göre, otoyolda meydana gelen çöküntüye neden olan faktörün su borusu patlaması olduğu belirtiliyor. Olay ile ilgili derinlemesine bir soruşturma faaliyete geçirildi.