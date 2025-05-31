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Seul Metro’sunda Yangın Çıktı

METRODA YANGIN OLAYI

Güney Kore’nin başkenti Seul’de meydana gelen bir olayda, metroda bir kişinin vagonu ateşe vermesi sonucunda yangın çıktı. Olay, kentin 5 numaralı metro hattında Yeouinaru ile Mapo istasyonları arasında gerçekleşti. Elinde meşale ve benzin bidonu bulunan yaşlı bir erkek şüphelinin, hareket halindeki treni ateşe vermek istediği bildiriliyor.

KÜÇÜK ÇAPLI YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın hemen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve tren yolcuları acil durum tünelinden güvenli bir şekilde tahliye edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi. Şüpheli, yangın sonrası kaçmaya çalıştığı sırada polis tarafından yakalandı. Şu anda şüphelinin sorgusunun ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

METRO SEFERLERİNE ARA VERİLDİ

Yangın sebebiyle metro seferleri geçici olarak durduruldu. Olayın detayları ve nedenleri üzerine çalışmalar devam ediyor.

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