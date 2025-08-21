Şevelli Camii Temel Atma Töreni Gerçekleşti

ŞEVELLİ CAMİİ TEMEL ATMA TÖRENİ GER ÇEKİLDİ

Kütahya’da Şevelli Camii’nin temel atma töreni, Vali Musa Işın’ın katılımıyla yapıldı. Şevelli Camileri ve Kur’an Kursları Yaptırma ve Yaşatma Derneği öncülüğünde, hayırseverlerin destekleriyle inşa edilecek cami projesi, 1.850 metrekare otopark, 900 metrekarelik cemaat bölümü ile bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir yapıya sahip olacak. Ayrıca, projede 950 metrekare müştemilat, iki sınıflık Kur’an Kursu, kütüphane ve okuma alanı, kadın ve erkek tuvaletleri ile duş bölümleri, gasilhane ve engellilere yönelik engelsiz ibadet imkanı gibi olanaklar da yer alacak.

CAMİLER HAYIRSEVERLERİMİZİN GAYRETİYLE YAPILIYOR

Temel atma töreninde bir konuşma yapan Vali Musa Işın, camilerin devlet bütçesiyle değil, hayırseverlerin destekleriyle inşa edildiğinin altını çizdi. Işın, “Bazı çevreler devletin camilere bütçe ayırdığını zannediyor, oysa camiler Osmanlı’dan beri süregelen bir gelenekle halkımızın gayretiyle yapılmaktadır. Her mahallede mutlaka bir cami olmalı; kadınlarımız, çocuklarımız ve yaşlılarımız bundan istifade etmelidir” şeklinde ifade etti.

KÜTÜPHANE VE SOSYAL ALANLARLA KÜLLİYE ANLAYIŞI

Vali Işın, camilerin artık yalnızca ibadet yeri değil, aynı zamanda kütüphane, sosyal alan ile kadın ve çocuklara yönelik bölümlerle birer külliye olarak planlanması gerektiğini belirtti. Şevelli Camii’nin de bu anlayışla inşa edileceğini söyleyen Işın, Kütahya halkının hayırseverliğiyle birçok alanda örnek olduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.