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Sevgi Birsel Hayatını Kaybetti

ÜNLÜ OYUNCUDEMET AKBAĞ’DAN ÜZÜCÜ HABER

BKM yapımı “Bir Demet Tiyatro”nun yönetmeni Sevgi Birsel’in hayatını kaybettiği, ünlü oyuncu Demet Akbağ’ın sosyal medya paylaşımla duyurmasıyla ortaya çıktı. Bu gelişme, hem sanat camiasında hem de izleyiciler arasında büyük bir üzüntü yarattı. Şu an için Sevgi Birsel’in ölüm nedeni bilinmiyor.

SEVGİ BİRSEL’İN SANATİK KARİYERİ

Sevgi Birsel, yönetmen, yapımcı ve senarist olarak tanınan bir isim. “Bir Demet Tiyatro” dizisi ile geniş kitlelerce tanınan Birsel, Türk tiyatrosuna yön veren eserlerin arkasındaki isimlerden biri oldu. Dış Kapının Mandalları (1998), Güneş Yanıkları (2000), Ölümsüz Aşk (2003), Azize (2004), Home Ofis (2011), Balıkçının Karısı (2015) ve Üvey Anne (2023) gibi birçok başarılı projeye imza atmıştı.

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