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Sevgi Birsel Vefat Etti, Üzgünüz

SANAT DÜNYASINI SARAN KAYIP

Sanat dünyasında iz bırakan yönetmen Sevgi Birsel’in vefatı, ünlü isimlerin de dikkatini çekti. Vefat haberini ilk paylaşanlardan biri olan Akbağ, Instagram’da yaptığı duygusal paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Bir Demet Tiyatro’nun yönetmeniydi Sevgi’miz. Kaybetmişiz bu sabah maalesef. Üzgünüm, başımız sağ olsun.”

SEVGİ BİRSEL’İN KİMLİĞİ VE ESERLERİ

Yönetmen, yapımcı ve senarist kimliği ile tanınan Sevgi Birsel, “Bir Demet Tiyatro” dizisinin yönetmenliği ile geniş kitleler tarafından tanındı. Sevgi Birsel, “Dış Kapının Mandalları” (1998), “Güneş Yanıkları” (2000), “Ölümsüz Aşk” (2003), “Azize” (2004), “Home Ofis” (2011), “Balıkçının Karısı” (2015) ve “Üvey Anne” (2023) gibi birçok önemli esere imza attı.

DERİN ÜZÜNTÜ VE MEVTA ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Türk tiyatrosuna yön veren yapımlardan biri olan “Bir Demet Tiyatro”, birçok sanatçının kariyerine önemli katkılarda bulundu. Sevgi Birsel’in vefatı, sanat camiasında ve izleyicilerde derin bir üzüntü yarattı. Ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

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