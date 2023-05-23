Sevgi Demirci olayında flaş gelişme! 3 ceset bulundu

Silivri Değirmenköy mevkiinde toprağa gömülmüş 3 ceset bulundu. Cesetlerin kayıp olarak aranan Sevgi Demirci ve iki çocuğuna ait olduğu düşünülüyor. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Bu iddialar üzerine Jandarma ekipleri Silivri’de arama çalışması başlattı. Ekipler Silivri Değirmenköy mevkiinde yeşil alanda kazı çalışması yaptı.

Yapılan kazıda toprağa gömülü şekilde 3 ceset bulundu. Cesetlerin kayıp olarak aranan Sevgi Demirci, oğlu Eren Polat ve kızı Rümeysa Polat’a ait olduğu düşünülüyor.

Polis olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.