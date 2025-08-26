Haberler

Sevgi Ş. Bıçaklandı, D.Ş. Yakalandı

KADIN CİNAYETİ BURSADA GERÇEKLEŞTİ

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, daha önce eşi tarafından bıçaklanan Sevgi Ş., yine kocası D.Ş. tarafından ağır yaralanarak yaşamını yitiriyor. D.Ş., olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınıyor. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

GEÇMİŞTEKİ ŞİDDET OLAYI

Sevgi Ş., daha önce de D.Ş. tarafından bıçaklanmıştı. Bu durum, eşinin ona yönelik şiddet uyguladığına dair ciddi bir kanıt oluşturuyor. Olayın detayları ve şüphelinin geçmişteki davranışları, emniyet araştırmaları kapsamında ele alınıyor.

ABD, Polonya’ya F-35 Satışı Onayladı

Polonya, ABD'den F-35 savaş uçağına yönelik 1,85 milyar dolarlık lojistik ve program desteği alacak. Onay süreci tamamlandı.
Adıyaman’da Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Adıyaman'da devriye gezen bekçiler, şüpheli bir araçta uyuşturucu madde keşfetti. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

