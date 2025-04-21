Sevgican Yalçın, Avrupa’da başarı elde etti

TÜRKİYE’Yİ TEMSİL ETTİ

Kentte ‘Tekvandonun Süper Babaannesi’ olarak bilinen Sevgican Yalçın, yaşına rağmen Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde spor kariyerine devam ediyor. Avrupa Tekvando Birliği (ETU) tarafından Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenen Avrupa Tekvando Poomsea Şampiyonası’nda 61 yaş üstü kategoride Türkiye’yi temsil etti.

‘Süper Babaanne’ lakaplı Yalçın, gümüş madalyayı son anlarda kaybetmesine rağmen Avrupa 3’üncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Yalçın’un bu başarısı, yaşın sadece bir sayı olduğunu bir kez daha gösteriyor ve sporun yaş sınırının olmadığını vurguluyor.