Sevgililer Günü Kutlamaları ve Etkinlikleri

YILIN SEVGİ DOLU VAKTİ GELİYOR

Sevgililer Günü, her yıl olduğu gibi bu sene de çiftlerin dikkatini çekiyor. Ben şahsen bu özel günü abartılı buluyorum, ama birçok insan için bu tarih önemli bir yere sahip. Sevgililer Günü’nde çiftler için birçok heyecan verici etkinlik düzenleniyor. Mekânlar, bu geceyi daha özel kılmak için büyük isimleri sahneye çıkarıyor ve özel menüler hazırlıyor. Örneğin, Ebru Gündeş bu kış ilk defa İstanbul’daki Mandarin Oriental Bosphorus’ta sahne alacak. Fakat bu özel gecenin fiyatları oldukça yüksek; Gündeş’li gecenin fiyatı 90.000 liraya kadar çıkabiliyor!

FARKLI SEÇENEKLER SUNULUYOR

Daha uygun fiyatlı alternatifler de bulunuyor. Romantizm arayanlar için çeşitli atölyeler, konserler ve stand-up şovları gibi etkinlikler mevcut. Eğer romantizme eğlence katmak istiyorsanız, sunulan seçenekler oldukça fazla. Bu yıl Sevgililer Günü, 14 Şubat Cuma gününe denk geliyor. Hafta sonuyla birleştirerek küçük bir kaçamak yapmayı düşünebilirsiniz. İstanbul’a yakın olan Silivri’deki Grandma’s Wonderland, 14-15 Şubat tarihlerinde konaklama, çift kişilik masaj ve yeşil yıldızlı The Barn’da Buğra Özdemir’in hazırladığı tadım menüsü ile iki gecelik akşam yemeği sunuyor.