Sevgililer Gününde Ebru Gündeş Dinlemek Pahalı

EBRU GÜNDEŞ’İN SEVGİLİLER GÜNÜ KONSERİ İÇİN YÜKSEK FİYATLAR

Sevgililer Günü’nde sahne alacak olan Ebru Gündeş’i dinlemek için ciddi bir miktar ödemeniz gerekiyor. Sanatçıyı en önden izlemek isteyenler için bilet fiyatı 100 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Bilet fiyatları, sahneye olan mesafeye bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın aktardığına göre, arka sıradan en öne kadar fiyatlar sırasıyla 90 bin TL, 80 bin TL, 70 bin TL, 55 bin TL, 45 bin TL ve 20 bin TL seviyelerine kadar çıkıyor.

ZENGİN MENÜ İLE ROMANTİK GECE

Bu şaşalı fiyatların yanı sıra, gün boyunca damakları şenlendirecek özenle hazırlanmış bir menü de konukları bekliyor. Misafirleri soğuk başlangıçlardan ızgara bonfileye, kalpli çikolatalı pastadan sınırsız içeceklere uzanan zengin bir yemek deneyimi bekliyor. Romantik bir geceyi Ebru Gündeş ile birlikte geçirmek isteyen çiftler, 14 Şubat’ı özel kılmak için gereken bir konu olan bu etkinliğe katılmak üzere küçük bir servet harcamayı gözden çıkaracak.