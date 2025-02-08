Sevgilisi Hakan’ı Kalbinden Bıçakladı, Tutuklandı

OLAYIN GELİŞİMİ

Olay, 2 Şubat tarihinde Kale Mahallesi Eski Valikonağı Caddesi’ndeki bir apartman dairesinde gerçekleşti. İddiaya göre, Pelin Üçtepe, sevgilisiyle birlikte 4 gencin yaşadığı öğrenci evine gitti. Çiftin arasında başlayan tartışma, hızla kavgaya dönüştü. Pelin Üçtepe, cebinden çıkardığı bıçağı, Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencisi olan sevgilisinin kalbine sapladı. Olayı duyan yan odadaki arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralı Hakan Günkan, ambulansla hastaneye kaldırıldı; ancak tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Pelin Üçtepe, polis tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Hakan Günkan’ın cenazesi, otopsinin ardından memleketi Adana’da defnedildi.

KARDEŞİYLE MESAJLAŞMA

Adana’da yaşayan Mehmet (59) ve Yıldız (53) Günkan, çocuklarının üniversite eğitimi için Niğde’ye gittiğini belirtti. Aile, Hakan’ın öğretmen olma hayali olan, başarılı ve sakin bir genç olduğunu vurguladı. Olaydan iki saat önce Hakan’ın kardeşi Doğan Günkan (31) ile mesajlaşırken “Kızla aran nasıl?” diye sordu. Hakan, “Ağabey aramız bozuk” yanıtını verdi. İki saat sonra, gönderdiği mesaja cevap gelmedi. Sabaha karşı saat 04.00’te Doğan Günkan, polisten aldığı haberle kardeşinin kız arkadaşıyla tartıştığını ve ağır yaralı olduğunu öğrendi.

OĞULUNUN SON ANLARI

Hemen Niğde’ye doğru yola çıkan Doğan Günkan, hastaneye vardığında kardeşinin yaşamını yitirdiğini öğrendi. Emniyette, Pelin Üçtepe’nin bu duruma sebep olduğunu öğrendiklerini anlattı. Doğan Günkan, yaşananları şöyle aktardı: “Sonradan öğrendiğimize göre Hakan, kız arkadaşıyla eve gitmiş. Evde arkadaşları da varken, Pelin Üçtepe bıçaklama olayından sonra başında beklemiş. Ardından bir kız arkadaşını arayıp, Hakan’ı bıçakladığını söylemiş. Kızla olan mesajlarının da bulunduğunu belirttik. Biz, o evde bulunan herkesten şikayetçiyiz.”