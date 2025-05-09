Sevgilisiyle Tartışıp Köprüye Çıktı

GENÇ İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN İNDİRİLDİ

Düzce’de bir gencin sevgilisiyle yaşadığı tartışmanın ardından köprüye çıkması, anında müdahale gerektiren bir duruma yol açtı. Olay, Kervan köprüsü üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki M.C.T. kız arkadaşıyla yaşadığı gerginlik sonrası D-100 karayolu Kervan Köprülü Kavşağı’na çıkarak intihar girişiminde bulunmak istedi.

OLAYA MÜDAHALE EDEN EKİPLER

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen yetkililere haber verdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri intikal etti. Trafik ekipleri, güvenlik amacıyla yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri ise köprünün altında hava yastığı açarak olası bir düşme durumuna karşı hazırlık yaptı. Bu esnada, M.C.T. ile de müzakerelere devam edildi.

İKNA ÇALIŞMALARI SONUÇ VERDİ

İtfaiye ekipleriyle yapılan görüşmeler sonucunda, genç adam köprüden inmeyi kabul etti. M.C.T., verilen ikna çabaları ile köprüden indirilirken, olayın ardından trafik durumu normale döndü.