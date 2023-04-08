Sevigen: CHP’de büyük istifalar olacak

CHP’li eski Milletvekili Mehmet Sevigen, Cumhuriyet Halk Partisi’nde büyük istifaların beklendiğini söyledi.

14 Mayıs seçimleri için geri sayım sürerken, siyasi partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etmesi gereken gün adım adım yaklaşıyor. CHP’de ‘fırtına öncesi sessizlik’ yaşandığını söyleyen CHP’li eski milletvekili Mehmet Sevigen, “Asıl kıyamet ayın 9’unda kopacak. Aday listeleri belirlendikten sonra CHP içinde büyük istifalar olacak” diye konuştu.

Türkiye, sandık başına gitmek için gün sayıyor. 36 gün kalan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde hareketli günler yaşanıyor. Seçim takvimine göre; siyasi partilerin 9 Nisan’a kadar milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) iletmeleri gerekiyor. Millet İttifakı’nda ise kriz kapıda. Milletvekili aday listesinin önemli bir bölümünü DEVA, Saadet, Gelecek ve Demokrat Parti’ye açan CHP’nin planı ortaya çıktı.

‘KÜÇÜK ORTAKLAR’ 55 KİŞİLİK KONTENJAN İSTİYOR

Sabah Gazetesi’nin haberine göre; 4 partinin CHP’den istediği kontenjan sayısı 55’i buluyor. CHP’li eski milletvekili ve eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, “CHP içinde güvendiğim dostlarımdan aldığım bilgiye göre DEVA 20, Gelecek 20, Saadet 10, Demokrat Parti ise 5 kişilik kontenjan istedi. CHP ise DEVA’ya 10, Gelecek Partisi’ne 10, Saadet’e 3, Demokrat Parti’ye ise 2 kişilik kontenjan vermeyi düşünüyor. Pazarlıklar devam ediyor ancak bu sayı muhtemelen 25-30 kontenjan arasında nihayete erecek” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’nun TBMM’de grup kurabilmek için 20 kişilik kontenjan talebinin olduğunu belirten Sevigen, “CHP’nin o kadar yer ayıracağını sanmıyorum. Sonuçta bu partiler zaten tek başına meclise giremeyecek olan partiler. CHP ne derse ‘Tamam’ demek zorunda olan partiler. 25-28 ya da 30 kontenjan verilerek bu süreç kapanır diye bekliyorum” ifadelerini kullandı.

‘LİSTE KRİZ’ CHP’DE İSTİFALARI GETİRECEK

Altılı Masa’da bulunan diğer partilerin milletvekili adaylarına yer açabilmek için parti içinde sandığı yasaklayan CHP’de fırtına öncesi sessizlik yaşandığını belirten Sevigen, “Asıl kıyamet ayın 9’unda kopacak. Aday listeleri belirlendikten sonra CHP içinde büyük istifalar olacak. Diğer partilere yer açmak için CHP’nin öz evlatları dışlanıyor. Partideki tüm Atatürkçülerin üstünü çizdiler. Kemal Bey’in zihniyeti maalesef bu” dedi.