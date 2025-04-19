Sevil Akdağ Arkadaşını Öldürdü

OLAYIN DETAYLARI

Popüler dizilerde yan rollerde yer alan oyuncu Sevil Akdağ, arkadaşını bıçaklayarak öldürmesiyle gündeme geldi. Sevil Akdağ, Elif Kırav ile dışarıda buluştuktan sonra Kırav’ın evine gitmekte. Zamanla ikili arasında başlayan bir tartışma, büyüyerek şiddetli bir çatışmaya dönüşüyor. Akdağ, bu tartışma sırasında arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra bileklerini kesiyor ve olayın ardından evden kaçıyor.

AİLESİNİN TEPKİSİ

Hayatını kaybeden Elif Kırav’a ulaşamayan yakınları, genç kadının evine geldiğinde durumu fark ediyor. Kırav’ı kanlar içinde bulan aile üyeleri hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildiriyor. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kırav’ın yaşamını yitirdiğini belirliyor. Polis ekipleri ise yaptıkları incelemelerde, cinayet suçunu Sevil Akdağ’ın işlediğini tespit ediyor.

KOMŞULARIN TANIKLIĞI

Olayın anlatıldığı detaylarda, Elif Kırav’ın komşusu Abdulkadir Bediroğlu, “İki kız arkadaş arasında bir tartışma çıkmış. Sonrasında biri diğerine saldırıp öldürüyor. Arkadaşını bıçaklayıp bileklerini kesmiş. Sonrasında da kaçıyor. Annesi evde kanlar içinde buldu onu. Mahallede sıkça görüyorduk, iyi bir insandı” sözlerini aktarıyor. Olayla ilgili polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi hızla yakalıyor.