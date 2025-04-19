Sevil Akdağ, Elif Kırav’ı öldürdü

OLAYIN GELİŞİMİ

Oyuncu Sevil Akdağ (32), İstanbul Fatih’teki evinde Elif Kırav’ı (29) bıçaklayarak öldürdü. Kısa sürede yakalanan Akdağ, ifadesinde Elif ile arkadaş olduklarını ve gece dışarıda alkol aldıktan sonra eve geri döndüklerini, burada sabah saatlerinde bir tartışmanın patlak verdiğini anlattı. Akdağ, Elif’in kendisine vurduğunu ve aralarında bir boğuşma yaşandığını belirterek yere düştüklerini ifade etti.

KORKU VE KAÇIŞ

Elif’in hareketsiz bir şekilde yattığını gören Akdağ, korkarak olay yerinden kaçtığını ve aşırı alkol aldığı için olayla ilgili pek bir şey hatırlamadığını söyledi. Gözaltına alınan Akdağ, tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Sevil Akdağ’ın kim olduğu ve hangi yapımlarda yer aldığı ise merak konusu oldu. 3 Temmuz 1993’te Türkiye’nin Mardin ilinde doğan Sevil Akdağ, birçok kısa film ve müzik klibinde rol aldı. Lise mezunu olan Akdağ, küçük yaşlardan itibaren müzik ve televizyona ilgi duymuş ve çeşitli promosyonlar ile reklamlarda modellik yapmıştır.

Akdağ, oyunculuk kariyeri boyunca birçok film ve televizyon projesinde yer aldı. Öne çıkan yapımları arasında “Enna: Kara Büyü” filmi bulunurken, “Kulyas: Lanetin Bedeli” ve “Mazlum Kuzey & Kuddusi 2: La! Kasada Para Var!” gibi projelerde de rol aldı. Ayrıca “Tutunamayanlar” ve “Benim Tatlı Yalanım” gibi dizilerde de oyunculuk yaptı. Sevil Akdağ, fenomen dizi “Yasak Elma”da da tanınmış bir karakteri canlandırmıştı. Son olarak ise 2024 yapımı “Paranoya” adlı sinema filminde rol aldı.