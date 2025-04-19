Sevil Akdağ, Elif Kırav’ı öldürdü

OLAYIN DETAYLARI

Oyuncu Sevil Akdağ (32), dün akşam saatlerinde Fatih’te, Elif Kırav’ı (29) bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından hızlıca yakalanan Sevil Akdağ, verdiği ifadede Elif ile aralarında bir arkadaşlık ilişkisi bulunduğunu söyledi. Dışarıda alkol aldıktan sonra Elif’in evine gittiklerini ve sabah saatlerinde yaşanan kargaşada Elif’in kendisine vurduğunu, bunun üzerine bir boğuşma yaşandığını anlattı. Olayın ardından Elif’in hareketsiz yattığını gören Akdağ’ın korkup kaçtığı ve aşırı alkol tükettiği için hatırlamakta zorlandığı öğrenildi.

POLİSİN MÜDAHALESİ

Olay, Fatih İskenderpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, Sevil Akdağ ve Elif Kırav dışarıda bir araya geldikten sonra Kırav’ın evine geçtiler. Kısa bir süre sonra başlayan tartışmanın büyümesi üzerine Akdağ, arkadaşını bıçaklayarak öldürdü ve sonrasında bileklerini kesti. Akdağ evden kaçtı fakat kısa sürede yakalandı.

Hayatını kaybeden Elif Kırav’a ulaşamayan yakınları, apartmandaki komşulardan yardım istedi. Komşular eve geldiklerinde Kırav’ı kanlar içinde buldu. Durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kırav’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, polis Akdağ’ın olaya karıştığını tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemelerde Elif Kırav’ın vücudunda birçok bıçak izi ve boğuşma izine rastlandı.

GEÇMİŞTEKİ GÖRÜNTÜLER

Sevil Akdağ ile Elif Kırav’ın bir ay önce bir ev partisinde eğlendikleri anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntülerde Akdağ ve Kırav’ın keyifli anları dikkat çekti. Olayın gelişimi, toplumda ciddi yankı uyandırırken, soruşturma sürüyor.