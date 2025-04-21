Sevil Akdağ Hakkında Bilgiler Güncellendi

SEVİL AKDAĞ’IN GÜNDEME GELİŞİ

2025 yılı itibarıyla Sevil Akdağ kimdir sorusu yeni bir boyut kazandı. İstanbul’un Fatih ilçesinde yaşanan trajik bir olay sonrası gündeme gelen Akdağ, arkadaşı Elif Kırav ile tartışmasının ardından Kırav’ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. “Sevil Akdağ kimdir ve son günlerde neden gündemde?” soruları bu gelişmeyle birlikte daha da önem kazandı.

SEVİL AKDAĞ’IN HAYATI VE KARİYERİ

Sevil Akdağ, 3 Temmuz 1993 tarihinde Mardin’de doğmuş, 2025 yılı itibarıyla 32 yaşındadır. Küçük yaşlardan itibaren müzik ve televizyona ilgi duyan Akdağ, lise eğitimini tamamladıktan sonra modellik yaparak kariyerine adım atmıştır. Birçok reklam filmi ve promosyon projesinde yer aldıktan sonra kısa filmler ve müzik kliplerinde oyunculuk yapmıştır. Kariyeri boyunca çeşitli sinema ve televizyon projelerinde rol alan Akdağ, “Enna: Kara Büyü”, “Kulyas: Lanetin Bedeli” ve “Mazlum Kuzey & Kuddusi 2: La! Kasada Para Var!” gibi filmlerde yer almıştır. Televizyon dizileri arasında ise “Tutunamayanlar”, “Yasak Elma” ve “Benim Tatlı Yalanım” gibi yapımlarda oyunculuk yapmıştır.

OLAYIN GELİŞİMİ VE SONUÇLARI

2025 yılında, İstanbul Fatih’te arkadaşı Elif Kırav ile yaşadığı bir tartışma sonucunda Kırav’ı bıçaklayarak öldürdüğü iddialarıyla gündeme gelmiştir. Olayın hemen ardından gözaltına alınan Akdağ, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiştir.