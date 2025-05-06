Sevilay Kuzucu, Ebelik Mesleğinin Önemi

EBELİK MESLEĞİ VE ROLÜ

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Doğum Kulesi’nde yaklaşık iki yıldır görev yapan ebe Sevilay Kuzucu (30), mesleğini tanımak için DHA’ya açıklamalarda bulundu. Kuzucu, “Ebeler, bir gebenin en sağında bulunan, her zaman yanında destek olan sağlık çalışanıdır” diyerek ebelik mesleğinin önemini vurguladı. 2017 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü’nden mezun olan Kuzucu, ilk görev yeri Muş’ta 5 yıl boyunca binlerce doğumda yer aldıktan sonra, 2 yıldır Ankara’da çalışıyor.

HASTALARA YARDIMCI OLUNAN ANILAR

Muş’taki görev süresince, ameliyat sırasında acil kan ihtiyacı olan bir gebe için kendi kanını verdiğini anlatan Kuzucu, “Bir pazar nöbetinde 42 yaşında bir gebemiz geldi. Çok fazla doğum yapmıştı ve riskli bir durumu vardı. Ameliyat sırasında beklenmedik bir riskle karşılaştık ve kanaması başladı. Hastayı acil müdahaleye çıkardık. O gün nöbette benim ve bir ebe arkadaşımın kan grubu uyuyordu. Koşarak kan merkezine gittik. Kucağımda kanlarla ameliyathaneye doğru ilerledim. O sırada gözümün önü karardı ve kan şekerim düştü. Gözümü açtığımda ‘Anne iyi, kanama durdu’ dediler. O gün, o hasta için bütün mücadelemizi vermiştik” şeklinde konuştu.

ANNE ADAYLARIYLA OLUŞAN BAĞ

Her gebeyle aralarında kurulan bağın önemine değinen Kuzucu, “Sanki onunla, yani gebeyle kardeş gibi hissedebiliyoruz. Ebeler, annenin doğum öncesi, doğum sırası ve sonrasında hep yanında oluyor. Bu sadece medikal bir süreç değil, arada ciddi bir duygusal bağ da oluşuyor” dedi. “Karanlığın sonundaki aydınlıkta bekleyen taçlı prenses, bir ebedir” şeklindeki ifadesiyle mesleğinin anlamını vurguladı.

NORMAL DOĞUMUN ÖNEMİ

Kuzucu, “Her Gebeye Bir Ebe” modeli kapsamında, gebelerin hamilelik döneminin başlangıcında bir ebe ile eşleştirildiğini belirtti. “Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında tek bir ebenin desteğiyle güvenli, bilinçli ve sağlıklı bir süreç geçiriyorlar. Normal doğum, hem anne hem bebek sağlığı için en uygun ve fizyolojik bir süreçtir. Sezaryen ise tıbbi zorunluluk durumunda başvurulması gereken bir yöntemdir. Biz ebeler doğumun doğallığına, kadının gücüne güveniyoruz ve kadın doğum sürecinde yanında yürüyüp destek sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

KADIN OLMAK VE SANAT

Geçtiğimiz yıl Etlik Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kulesi’nde düzenlenen bir resim yarışmasına katıldığını aktaran Kuzucu, “Amatör olarak resim çiziyordum. Nöbet çıkışı düşündüm, eve gidip 5 saatte bir tablo hazırladım. Tablom 1’inci seçildi. Bu resim kadın olma konusunda çok şey barındırıyor. Başak ile kadının doğurganlığını, barış çiçeğiyle huzuru, kaplanla da gücü, cesareti simgeliyorum. Kadın olmak kelimelere dökemediğimizden, fırçalara dökemediğimizden daha fazlası” dedi. Bu onur verici başarı sonrası eseri Başhekimlik katında sergilendi.