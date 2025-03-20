Sevilla, Brezilyalı Stoper Marcao’dan Ümidini Kesti

SEVİLLA’DA MARCAO’YA ÜMİT KESİLDİ

La Liga takımları arasında yer alan Sevilla, 2022 yazında Galatasaray’dan transfer ettiği Brezilyalı stoper Marcao’dan vazgeçti. İspanyol kulübü, büyük umutlarla kadrosuna kattığı 28 yaşındaki futbolcusunun, geldiği ilk günden bu yana beklentilerin altında kalması nedeniyle gözden çıkardığını bildirdi.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTEMİYOR

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre; Marcao, Sevilla’nın uzun bir süredir takımdan ayrılmasını istemesine rağmen bunu kabul etmiyor. Haberlere göre, İspanyol ekibinin, takımın en çok kazanan futbolcularından biri olan Brezilyalı stoperi neredeyse bedavaya vermeye bile razı olduğu ifade ediliyor.

SÜREKLİ SAKATLIK VE FORMSUZLUK

Sevilla, sıkça yaşadığı sakatlıklar ve formsuzluk nedeniyle bir türlü düzenli olarak forma şansı bulamayan Marcao’yu 2022-2023 sezonunun başında Galatasaray’dan bonuslar dahil 15 milyon euroya transfer etmişti. Bu sezon tüm kulvarlarda 14 maçta forma giyen Marcao, sahada 6875 dakika kalmasına rağmen gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki savunmacının Sevilla ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.