Sevilla – Getafe Maçı, S Sport’ta

MAÇIN YAYIN BİLGİLERİ NETLEŞİYOR

Dev randevu öncesinde yayın detayları kesinlik kazandı. Taraftarların aklındaki “Sevilla – Getafe mücadelesi hangi ekranda olacak, canlı izlemek mümkün mü?” sorularının cevapları açıklandı. Büyük heyecana sahne olması beklenen bu kritik maçın yayın bilgileri haberimizde yer alıyor. La Liga’da Sevilla ile Getafe’nin karşılaşacağı maç, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Yayınlar, Türksat uydusu üzerinden şifreli bir şekilde izlenebildiği gibi, internet platformları üzerinden futbolseverlere de ulaşacak.

MÜCADELE NE ZAMAN VE NERDE OYNANACAK

İspanya La Liga’da haftanın merakla beklenen Sevilla – Getafe karşılaşması, 25 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşecek. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.30’da başlayacak. S Sport yayınları, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 ve Vodafone TV 11 numaralı kanallar aracılığıyla şifreli olarak takip edilebilecek. Ayrıca, S Sport Plus platformu üzerinden de maç canlı olarak izlenebilecek. La Liga’da karşı karşıya gelecek olan Sevilla ve Getafe, mücadeleyi Sevilla’nın efsanevi sahası Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu’nda yapacak.