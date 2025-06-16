Sevilla, Matias Almeyda’yı Getirdi

SEVILLA’DA YENİ TEKNİK DİREKTÖR BELİRLENDİ

İspanyol takımı Sevilla, teknik direktörlük pozisyonuna Matias Almeyda’nın atandığını açıkladı. Kırmızı-beyazlı ekip, 2024-2025 sezonunu Joaquin Caparros ile tamamladıktan sonra yollarını ayırdı.

ALMEYDA’NIN TEKNİK DİREKTÖRLÜK GEÇMİŞİ

Sevilla’da boş kalan teknik direktörlük görevine getirilen Almeyda, futbolculuk hayatının ardından 2011-2012 sezonunda teknik direktörlük kariyerine River Plate ile adım attı. 51 yaşındaki teknik adam, AEK Atina takımında görev yaptıktan sonra Sevilla’ya transfer oldu. Almeyda, kulübüyle 3 yıllık bir sözleşme imzaladı. Futbol kariyerinde 1996-1997 sezonunda Sevilla forması giymişti.

– İSTANBUL