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Sevinç Eratalay Gözaltına Alındı, Serbest

GÖZALTINA ALINMA NEDENİ

Sanatçı Sevinç Eratalay, sabah saatlerinde sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı. Sosyal medya hesabında Kızıldere Katliamı’nın yıldönümü dolayısıyla yaptığı paylaşım, gözaltına alınmasının gerekçesi oldu. Eratalay, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ünlü sanatçı Sevinç Eratalay, 1987 yılında çıkardığı ilk albümüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hem sesi hem de besteleriyle tanınan Eratalay, yurtdışında da birçok konser veriyor. Usta sanatçılar Arif Sağ, Selda Bağcan, Yavuz Bingöl ve Ahmet Kaya gibi isimlerle çalışarak birçok eser ortaya koydu. Türk şairlerinin şiirlerini besteleyerek geleneksel ozan kimliğini sahneye taşıyan Sevinç Eratalay, bağlama çalıp şarkı söyleyerek geniş bir hayran kitlesi kazandı.

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