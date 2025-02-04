Sevinç Ergin’den Taşlarla Kanser Mücadelesi Anlatımı

MEME KANSERİYLE MÜCADELEDE SANAT VE UMUT

Eskişehir’de yaşayan 52 yaşındaki Sevinç Ergin, meme kanseriyle olan mücadelesini bir yıl içinde kazanmış bir birey olarak, yaşadığı süreci sahil taşlarını boyayarak oluşturduğu eserlerle ifade ediyor. Bu eserleri sayesinde, kanser hastalarına umut aşılamayı amaçlıyor. 2016 yılında Antalya’da tatil yaptığı sırada koltuk altındaki kitleyi fark eden Ergin, hastaneye başvurarak meme kanseri teşhisi alıyor. Ardından döndüğü Eskişehir’de tedavi süreci başlayan Ergin, bu zorlu dönem boyunca bir dizi ameliyat geçirdi.

YENİDEN DOĞUŞ DÜŞÜNCESİ

Ev ve hastane arasında mekik dokuyan Ergin, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi boyunca saçlarını kaybediyor. Ailesinin ve arkadaşlarının desteğiyle, bir yıllık zorlu sürecin ardından iyileşiyor. İçsel duygularını sanatla yansıtmaya karar veren Ergin, topladığı taşları boyayarak şekiller oluşturuyor ve bunun yanında resim tabloları yaparak 100’ün üzerinde eserle sergiler açıyor. “Kendimi kanseri yenmiş birisi olarak görmek istiyordum” diyen Ergin, hastalığın hem kendisini hem de ailesini yıprattığını dile getiriyor.

UMUTLA DOLU BİR SERGİ

Kendisi için zorlu bir süreç olan tedavi sırasında psikolojisinin yerle bir olduğunu ifade eden Ergin, “Kendimi kanseri yenmiş biri olarak görmek istiyordum. Psikolojim kötü etkileniyordu ama ruhum bir türlü düzelmiyordu” diyerek yaşadığı zorlukları paylaşıyor. Bu dönemde kaybettiği şeylere rağmen umudunu her zaman koruduğunu vurgulayan Ergin, kendisine bir peruk alarak sürecini tamamlamış. Sahilde yürüyüş yaptığı bir gün gördüğü donuk taşlar ona ilham vermiş, “Bir gün sahilde yürürken denizin kenarında bir sürü taş gördüm. O an taşları da tıpkı kendi hayatımız gibi renklendirebileceğimi düşündüm” ifadeleriyle bu süreci açıklıyor.

MUCİZELERİ YANSITMAK

Kursa başladığı sırada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı döneminde evinde taş boyamaya odaklanmış. Bu sürecin sonunda “Mucizeni Yansıt” adında bir sergi açmayı başarmış. “Kanser ölmek değildir. Ben başlarda kanseri ölmek olarak görüyordum ama fark ettim ki kanser yeniden doğmakmış” diyor. Taşlar aracılığıyla hayatın zorluklarını resmettiğini söyleyen Ergin, başka insanlara da umut olmak için mücadele verirken, hikayesini kitaplaştırmayı da hedeflemiş.

KİTAPLA KANSERLE MÜCADELEYİ PAYLAŞMAK

Eskişehir’e döndüğünde kalemi eline alarak hikayesini yazmaya karar veren Ergin, “Kızım da bunu sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine çizgilerimi gören eski bir öğretmen bana yol gösterdi” diyor. Çabaları sonucunda “Kızıl Peruk” isimli kitabı çıkmış. “Hep beraber kanseri bir zafer hikayesine dönüştürebiliriz. Kadınlar hemen şimdi tetkik yapmak için randevu alsınlar, ertelemesinler” diyerek diğer hastalara sesleniyor. “Kanser ölmek değil, yeniden doğmaktır. Fırça bizim elimizde, kansere göz açtırmayalım” mesajıyla mücadele ve dayanışma vurgusunu yaparak, herkesin bu zorlu süreçte umudunu kaybetmemesi gerektiğini belirtiyor.